Abusivismo edilizio ad Agropoli: denunciato un 76enne di Eboli

Polizia municipale di Agropoli, in azione, ieri, guidata dal capitano Sergio Cauceglia e dall'assistente capo Francesca Scola, coordinata dal comandante del Comando Polizia municipale, maggiore Carmine di Biasi. E' stato accertato che un 76enne di Eboli aveva realizzato in località selva di Agropoli, zona sottoposta a tutela paesaggistica nonché rientrante nel perimetro del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, un piazzale di oltre 200 mq in cemento, muri di cemento armato e una tettoia per ricovero automezzi, privi di preventiva autorizzazione degli enti preposti per legge.

La denuncia

L'uomo è stato denunciato, mentre l'ufficio tecnico comunale emetterà una sanzione finalizzata alla messa in ripristino dell'originario stato dei luoghi. Il nucleo di polizia municipale per la tutela del territorio, diretto dal vice comandante, dottor Sergio Cauceglia è fortemente impegnato ad esercitare concrete azioni di contrasto all'abusivismo edilizio. Il monitoraggio continua.