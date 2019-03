Corbara, Ferraioli rischia il processo per abuso edilizio

Cosimo Ferraioli è imputato, come dirigente dell’ufficio tecnico del Comune di Corbara (e non, dunque, come sindaco di Angri), insieme ad altre tre persone, con l’accusa di abuso edilizio, riguardante un permesso a costruire rilasciato in sanatoria.

L'inchiesta

Nel mirino della Procura di Nocera sono finiti anche G.G, come committente dell’opera edilizia, e S.L, responsabile del procedimento della relativa pratica, e il tecnico S. O. Secondo gli inquirenti S.L avrebbe redatto una relazione tecnica, inviata anche alla Soprintendenza, riguardante la costruzione di un tetto termico con relativo permesso a costruire, seguito da una variante. Ferraioli è accusato, insieme al committente, di aver ottenuto un ingiusto vantaggio patrimoniale, in quanto avrebbe rilasciato un permesso a costruire in sanatoria col presupposto della illegittima autorizzazione della Soprintendenza.