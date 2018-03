Abuso di ufficio, assolta l’amministrazione comunale di Castellabate

ll Gup del Tribunale di Vallo della Lucania ha assolto perché il “fatto non sussiste” l'amministrazione del Comune di Castellabate, imputata per concorso in abuso d’ufficio, pronunciando sentenza di non luogo a procedere. Non ci sarà nessun processo, quindi, per i fatti che risalgono al 2013, quando con delibera di Consiglio numero12 del 30 aprile, il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali allora in carica, approvarono il rendiconto di bilancio per la gestione dell’esercizio comunale 2012.

L’inchiesta

Il caso nasce da un esposto dall’opposizione che ha successivamente portato alla disposizione di una serie di indagini portate avanti dalla Guardia di Finanza per far luce sulla possibile violazione delle norme previste dal testo unico degli Enti Locali e del Patto di Stabilità. Dopo un’attenta valutazione, il Giudice dell’Udienza Preliminare ha stabilito di non rinviare a giudizio il caso e di archiviare il tutto perché il fatto non sussiste.

Il commento

Molto soddisfatto il sindaco Costabile Spinelli: