Abuso d'ufficio e corruzione, arrestati il sindaco di San Mauro Cilento e due amministratori

Alle prime luci dell’alba i carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania hanno eseguito nove ordinanze di misura cautelare, su disposizione della Procura della Repubblica, a carico di amministratori e funzionari del Comune di San Mauro Cilento.

Il blitz

Nel corso dell’operazione, tra gli altri, sono stati arrestati il sindaco Carlo Pisacane, il vicesindaco Fernando Marrocco e l’assessore comunale Angelo Di Maria per reati contro la pubblica amministrazione consistenti in corruzione, concussione e abuso d’ufficio. I particolari saranno resi noti in una conferenza stampa convocata per le 10.30 presso la Procura di Vallo della Lucania.