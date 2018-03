Abuso d'ufficio, il Gip di Vercelli conferma: "Malfi resta sospeso"

Il prefetto di Salerno Salvatore Malfi resta sospeso dall’incarico. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vercelli, infatti, ha respinto la richiesta di revoca della misura interdittiva che il suo avvocato difensore aveva presentato al termine dell’interrogatorio di garanzia svoltosi circa una settimana fa. Ora, dunque, non resta che attendere la decisione del Tribunale del Riesame per far valere le motivazioni della difesa.

L’inchiesta

Malfi, che è stato sospeso per tre mesi, è accusato del reato di abuso d’ufficio nei confronti dei suoi collaboratori. Gli episodi risalgono a quando il prefetto era al vertice della Prefettura di Vercelli. Secondo gli inquirenti, Malfi “era solito rivolgersi ai dipendenti con espressioni ingiuriose, a sfondo sessista, umilianti e denigratorie, utilizzando toni e atteggiamenti discriminatori e minacciandoli finanche di morte”. Intanto la procura piemontese ha depositato l’appello avverso alla decisione del gip per tutte quelle ipotesi di reato a carico anche di altri indagati che non sono state accolte in quanto non ritenute (dal giudice delle indagini preliminari) sussistenti o non suffragate da forti elementi probatori.