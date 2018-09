Accademia Italiana, per la settima volta, tra le prime 5 scuole del mondo per gli STM Star Awards 2018

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si è tenuto sabato scorso a Londra presso Grosvenor House Hotel la cerimonia degli ‘STAR AWARDS 2018” che premia le migliori scuole, agenzie, tour operator e organizzazioni educative nel mondo. Protagonista della serata, tra i colossi del turismo culturale, per il settimo anno consecutivo c’è stata l’Accademia Italiana Centro Linguistico e Culturale di Salerno che, grazie alle preferenze espresse dagli operatori ed esperti del settore, si è guadagnata, per la settima volta, una nomination tra le 5 TOP scuole di italiano nel mondo, unica del Sud Italia. Grande soddisfazione è stata espressa da Francesca Romana Memoli, direttrice dell’Accademia Italiana, che è intervenuta a Londra in rappresentanza di Salerno e della sua scuola. Al termine dell’evento ha dichiarato: “Partecipare all’Stm Awards 2018 ed essere tra le 5 scuole di italiano al mondo è un’esperienza straordinaria ed è una grande vittoria per noi dell’Accademia Italiana. Essere qui stasera per la settima volta, tra i colossi del nostro settore, dimostra che con la perseveranza, l’innovazione e l professionalità, anche le scuole in destinazioni fuori delle grandi rotte del turismo culturale possono emergere ed avere successo. Questa nomination tra le prime 5 destinazioni italiane arriva in un momento storico in cui la concorrenza sullo scenario educativo internazionale si fa sempre più forte. Salerno grazie ad Accademia Italiana e la sua offerta formativa che punta tutto sul territorio, riesce ad offrire un prodotto di alta qualità e attrattività che risponde pienamente alle esigenze di un cliente sempre più esigente, consapevole e informato. L’italiano si trova, oggi come non mai, a competere con lingue di tendenza quali lo spagnolo, il tedesco e il francese ma può restare competitivo se si riesce ad offrire un prodotto che oltre la lingua tenga presente delle specificità del territorio quali il turismo, l’enogastronomia, la musica, la moda, l’arte, la ceramica e la fotografia. È quello che riesce a fare l’Accademia Italiana, arricchendo la sua offerta linguistica con la sigla di importanti collaborazioni ad hoc sul territorio, quali con i Conservatori di Musica di Salerno e quello di Napoli, l’Accademia della Moda di Napoli, l’Università della Campania ‘L. Vanvitelli’. Il tutto è mirato a presentare un’offerta formativa articolata e forte sul territorio che vada oltre il mero studio della lingua italiana, come semplice strumento di comunicazione per turisti in Italia. Meritati vincitori dell’Award 2018 la scuola romana DILIT a conferma che Roma rappresenta ancora la capitale del turismo culturale del nostro Paese. L’Accademia Italiana si pone sempre nuovi obiettivi come afferma la direttrice Memoli: “Ci siamo assunti l’impegno di mantenere vivo questo primato per Salerno e fare in modo che l’interesse verso la nostra città sia sempre più crescente, grazie ad un’offerta educativa che risponda pienamente alle esigenze di un target sempre più ampio di clienti, dagli studenti universitari statunitensi, agli aspiranti musicisti cinesi, agli amanti del Bel Paese di tutte le età. Il nostro motto è andare sempre avanti e guardarsi indietro solo per imparare dal ciò che è passato! Speriamo di ritrovarci a Londra quindi ancora l’anno prossimo!