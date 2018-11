Accattonaggio molesto al cimitero di Battipaglia: Daspo per un 35enne straniero

E' finito nei guai, un 35enne di origini nigeriane, fermato al cimitero di Battipaglia: dopo alcuni controlli, è stato scoperto che l’uomo aveva già l’ordine di lasciare il Paese.

La denuncia

Il 35enne è stato denunciato per accattonaggio molesto: dopo aver rifiutato di esporre le proprie generalità, è stato condotto in commissariato per il fotosegnalamento. Grazie agli accertamenti, è stato appurato che non sarebbe dovuto essere in Italia.

Il provvedimento

Per lui, dunque, è scattato il Daspo urbano. Inoltre, il Questore ha emesso a suo carico il foglio di via dall’Italia, per 3 anni.