Inizia il countdown per l'accensione dell'albero a Salerno: atteso De Luca

E’ iniziato il countdown per l’accensione del maxi “Albero di Natale” a Salerno: in tanti, nonostante il tempo incerto, sono pronti a partecipare alla festa per l’accensione della luminaria natalizia per eccellenza, in programma oggi, alle 16.30, in Piazza Portanova.

La festa

Ad aprire la serata, l'esibizione del coro Friends for Gospel. Alle 17, poi, l'accensione dell'albero con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ed il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli accompagnati dai bambini dell'istituto Smaldone. Subito dopo il governatore e il primo cittadino si sposteranno nella zona orientale per l'accensione delle Luminarie Natalizie in piazza Caduti di Brescia. Cresce l'attesa.

Gallery