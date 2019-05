Doppia festa per l'acchiappavip, tra compleanno e 40ennale della sua passione

Compie 51 anni come salernitano e spegne 40 candeline come acchiappavip, Francesco Caterina, noto volto cittadino che, oggi, ha un doppio motivo per festeggiare.

La curiosità

Oltre che per il suo compleanno, infatti, Francesco Caterina brinda anche all'anniversario della sua collezione di scatti con personaggi famosi che lo hanno reso noto alle cronache cittadine ed anche nazionali. L'acchiappavip non sapeva che quella prima foto con l'allora nota cantante Giovanna, 40 anni fa, avrebbe segnato l'inizio di una passione lunga 40 anni e tutt'ora viva: per lui, doppi auguri anche dalla nostra redazione.

Gallery