Drogarono due clienti per derubarli, arrestati albergatori ad Acciaroli

I titolari di un albergo, padre e figlio, rispettivamente di 72 e 39 anni, sono stati arrestati dai carabinieri ad Acciaroli (Pollica). Secondo quanto ricostruito dalla Procura, nel 2006 avrebbero somministrato a due coniugi del Nolano in vacanza nel Cilento delle Benzodiazepine.

Il processo

Approfittando del loro stato di incoscienza si sarebbero appropriati di 16mila euro in contanti ed assegni bancari per oltre 4000 euro. Non solo. Ma avrebbero rubato le chiavi dell’appartamento e dello studio dei due, a Nola, riuscendo a rubare altri preziosi e contanti. Nei giorni scorsi è stata emessa la condanna definitiva a 4 anni e 6 mesi. Per questo, su disposizione del Tribunale, i due uomini sono stati rinchiusi nel carcere di Vallo della Lucania.