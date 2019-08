Sorpreso a gettare in mare una cicca di sigaretta: uomo multato ad Acciaroli

Incivile multato nel Cilento. Questa volta, nel mirino della Polizia Locale di Pollica, è finito un uomo che è stato sorpreso mentre gettava una cicca di sigaretta in mare, nei pressi del molo di sopraflutto di Acciaroli.

Il caso

Il suo gesto - riporta Infocilento - non è sfuggito ad un agente in servizio che lo ha subito sanzionato con un verbale di 500 euro. L’ordinanza voluta dal sindaco Stefano Pisani prevede multe fino a 1000 euro. Un episodio, questo, che servirà da lezione a quanti non rispettano l’ordinanza e soprattutto il nostro mare.