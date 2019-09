Nove anni senza Angelo Vassallo, iniziative ed eventi per ricordare il sindaco "pescatore"

Domani saranno nove gli anni senza Angelo Vassallo, il sindaco "pescatore" di Pollica, ucciso il 5 settembre del 2010. E se l'indagine della Procura di Salerno non è conclusa e prosegue per trovare i colpevoli, il ricordo del primo cittadino è ancora forte e vivo. Molte, infatti, saranno gli eventi e le iniziative per commerare la sua scomparsa e onorare il suo ricordo.

Le iniziative

Oggi pomeriggio, si è celebrata una messa presso la chiesa di Acciaroli. Alle 20, invece, è stato celebrato un piccolo incontro dal titolo “pensieri e parole per Angelo Vassallo”; al termine è stata deposta una coronoa commemorativa in mare, con l’accensione delle candele della speranza. Sabato 7 settembre sul porto di Acciaroli, invece, si svolgerà la Festa della Speranza. La manifestazione partirà alle ore 17.30 con la Marcia per Angelo, una marcia della legalità di cittadini e Istituzioni che dalla scultura “La Grande Onda” collocata sul porto, si dirigerà nel luogo in cui ha perso la vita il sindaco pescatore. Alle 19,30, invece, è previsto il convegno convegno dal tema “Cristianità e Giustizia” a cui parteciperanno tra i relatori: il sindaco di Fiorano Modenese, Francesco Tosi, il parroco di Caivano, Padre Maurizio Patriciello, il coordinatore di Libera Calabria, don Ennio Stamile, il sindaco di Calimera, Francesca De Vito, la figlia di Renata Fonte, Sabrina Matrangola, il già sindaco di Isola Capo Rizzuto,Carolina Girasole, il sindaco di Pollica, Stefano Pisani e il Presidente della “Fondazione Angelo Vassallo, sindaco pescatore” nonché fratello di Angelo, Dario Vassallo. Modereranno l’incontro, i giornalisti Mariateresa Conte, Dario Del Porto e Vincenzo Iurillo.