Acciaroli, i volontari di Legambiente puliscono il litorale dai rifiuti

Tanta curiosità, nel giorno dell’Epifania, ad Acciaroli (Pollica), dove i volontari di Legambiente insieme ad alcuni esponenti dell’amministrazione comunale hanno ripulito il litorale dai rifiuti abbandonati dai soli incivili. Plastica, vetro, polistirolo e tanto altro materiale sono stati rinvenuti sulla sabbia e tra la vegetazione selvaggia.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Stefano Pisani presente all'iniziativa: “Grazie a tutti quelli che hanno partecipato e anche a chi non c'è stato (con voi ci vediamo il prossimo febbraio)! Grazie soprattutto ai bambini che ormai non hanno più da imparare come si protegge il mare, lo posso già insegnare!”.

Gallery