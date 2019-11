Accoltellò l'amante a Salerno: infermiere condannato a 9 anni

Dovrà scontare una pena di 9 anni, 6 mesi e 10 giorni di reclusione l’infermiere che, lo scorso mese di aprile, accoltellò la sua ex amante a Salerno. La condanna in primo grado a carico del 64enne, G.I le sue iniziali, è stata emessa ieri col rito abbreviato dal gup Mastrangelo del tribunale di Salerno.

L’aggressione

Lo scorso 24 aprile l’uomo, in via Generale Clark, ferì la donna con un coltello, colpendola al ventricolo destro, perché – secondo quanto ricostruito dagli inquirenti - non accettava la fine della loro relazione sentimentale. La donna venne trasportata all’ospedale “Ruggi d’Aragona” dove fu operata d’urgenza al torace per le lesioni riportate a seguito dell’aggressione. Il 64enne, che è stato anche sospeso dall’Ordine degli Infermieri, ha sempre sostenuto di non volerla uccidere ma solo spaventarla.