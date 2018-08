Campagna, lite in piazza: 53enne accoltellato alle gambe

Tensione, la sera tra lunedì e martedì, in località Quadrivio di Campagna: come riporta La Città, un 53enne è rimasto ferito agli arti inferiori, nei pressi di Piazza Mercato, al culmine di un litigio per una presunta battuta di troppo. Colpito da un fendente, il 53enne è riuscito ad evitare altri colpi mentre il suo aggressore ha tentato la fuga in auto.

Il fermo

I Carabinieri sono però riusciti a rintracciare il responsabile, 51enne ebolitano, e a denunciarlo per lesioni aggravate e possesso ingiustificato di un coltello. Il ferito, invece, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Eboli: per lui, una prognosi di 15 giorni. Accertamenti in corso.