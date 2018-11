Accoltellamento in Piazza Sant'Alfonso, a Pagani: i responsabili si vantano su Fb, 2 arresti

I carabinieri di Pagani hanno arrestato due persone, C.G e C.V le loro iniziali, di 28 e 26 anni, perchè ritenuti responsabili dell’accoltellamento avvenuto, lo scorso 12 novembre, nella centralissima Piazza Sant’Alfonso, in cui rimase gravemente ferito un loro coetaneo. L’aggressione aveva avuto origine dal mancato pagamento di un tatuaggio.

L'arresto

A seguito di un'indagine condotta dai militari dell'Arma il giorno stesso dell'accoltellamento, la Procura di Nocera Inferiore, dopo aver cambiato l'accusa in tentato omicidio, ha chiesto la misura cautelare in carcere per entrambi ottenendo il via libera del Gip. La vittima, che è stata ricoverata all'ospedale Cardarelli di Napoli, non risultò essere in pericolo di vita perchè il taglierino con il quale era stato colpito, aveva solo intaccato una parte vicina all'arteria femorale. Prima dell'accoltellamento - stando alle verifiche degli inquirenti - era stata consumata una precedente aggressione, poi un diverbio successivo, al quale poi era seguito l'accoltellamento. Subito dopo l'agguato, i due fratelli si erano vantati anche sui social network non solo di quanto fatto, ma anche di essere stati gli autori del raid. Il ragazzo ferito, di 24 anni, era stato prima aggredito a calci e pugni, poi accoltellato alle gambe più volte e lasciato,agonizzante, in una pozza di sangue.