Accoltellamento dinanzi al Sea Garden: 20enne in prognosi riservata

Dramma dinanzi alla discoteca Sea Garden, nella zona orientale di Salerno: un ragazzo di 20 anni è stato accoltellato al culmine di una lite. Sul posto, le forze dell’ordine e l’ambulanza medicalizzata della Croce Bianca, nonchè i sanitari dell'Humanitas: il ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Ruggi d’Aragona per le cure del caso.

I soccorsi

Il giovane è in prognosi riservata presso il nosocomio, con ferite multiple. Si indaga, dunque, per ricostruire la dinamica e le cause dell'accaduto.