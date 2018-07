Uomo accoltellato in via Mobilio a Salerno: preso l'aggressore

Accoltellamento in via Settimio Mobilio a Salerno. Come ci segnalano alcuni lettori, dopo l’una di notte, un uomo è stato aggredito a colpi di coltello da un giovane che ha tentato di compiere una rapina. E, in particolare, di farsi consegnare il portafogli. Soltanto che la vittima ha reagito ed è stata brutalmente ferita.

I soccorsi

A soccorrere l'uomo sono stati alcuni passanti. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 e le forze dell’ordine che, grazie alla testimonianza di una persona, sono riuscite ad ammanettare l'aggressore.