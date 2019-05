Scafati, lancia pietre contro le auto e accoltella un carabiniere: fermato straniero

Momenti di panico, questa mattina, in via Poggiomarino a Scafati, dove un immigrato nigeriano, molto probabilmente in preda ai fumi dell’alcol, ha iniziato a lanciare pietre sulle automobili in transito e contro le vetrine di alcuni esercizi commerciali. Non solo. Ma, in pochissimo tempo, ha incendiato due copertoni presenti sul marciapiede.

L'aggressione

Ad accorgersi di quanto stava accadendo un carabiniere libero dal servizio che ha provato a fermare lo straniero, il quale, ha reagito ferendolo con una coltellata alla mano. Sul posto sono giunti anche altri militari dell’Arma che, senza non poche difficoltà, sono riusciti a bloccarlo dopo averlo ferito ad una gamba, Ora sia il nigeriano che il militare accoltellato sono ricoverati in ospedale.