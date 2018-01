Accordo tra Angri e San Marzano: partono i lavori dell’Alto Corso del Rio Sguazzatorio

E’ stato firmato l'Accordo di Programma tra il Comune di Angri, il Comune di San Marzano sul Sarno (rappresentato dal vice sindaco Francesca Barretta) e il Consorzio di Bonifica (rappresentato dal Commissario Mario Rosario D’Angelo) per i lavori di manutenzione dell’Alto Corso del Rio Sguazzatorio, in particolare nel tratto compreso tra i due comuni dell’Agro.

Ora si entra nella seconda fase di questa azione, per dare una risposta agli abitanti di via Orta Longa e via Orta Loreto che subiscono da anni le esondazioni, dopo periodi di intense piogge. L’accordo porterà il Comune di Angri, Ente attuatore e i tecnici del Consorzio ad interfacciarsi con la Regione Campania attraverso la presentazione del progetto che dovrebbe prevedere una spesa, comprensiva di oneri, di quasi 1 milione di euro.

Soddisfatto il sindaco Cosimo Ferraioli:

“Si tratta di un Accordo di Programma finalizzato ad eseguire l'attività progettuale da parte del Consorzio e l'adozione da parte nostra, attraverso finanziamenti regionali, per una serie di attività da attivare sul territorio. Necessario partire dal dragaggio di una porzione del Rio Sguazzatorio rispetto al quale, questa mattina, è stato firmato l'Accordo di Programma con il Consorzio ed il Comune di San Marzano. Abbiamo anche preso visione del progetto che è stato redatto nella sua fase definitiva e che adesso vogliamo sottoporre alla Regione, affinché si arrivi alla fase attuativa per eseguire questi primi lavori di dragaggio che prevedono la rimozione di un ingente quantitativo di materiale pari ad un migliaio di tonnellate. Una rimozione che comunque è irrisoria, rispetto al quantitativo di materiale depositato nell'alveo negli ultimi 50 anni. Resto dell’idea che comunque si tratta di un intervento palliativo che tende a ridurre per qualche anno il rischio di esondazione, per la cui soluzione definitiva, bisognerebbe estendere i lavori all’intero alveo attraverso l’interazione con altri progetti regionali legati al Fiume Sarno. Ricordo che resta sempre attiva l'ordinanza sindacale che ha dato inizio ad un procedimento che altrimenti non sarebbe stato mai attivato, prospettando un intervento concreto sul territorio. Io resto al fianco degli abitanti di quelle aree che non devono sentirsi abbandonati, perché stiamo lavorando per la risoluzione del problema, per la salvaguardia del territorio e per l’incolumità dei nostri cittadini”.