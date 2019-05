“Integr@azione”: siglato l'accordo tra i Servizi Sociali del Comune e gli enti del Terzo Settore

Sottoscritto l’Accordo operativo tra il Settore Servizi Sociali del Comune di Salerno (capofila dell’Ambito territoriale S5) e gli enti del Terzo Settore selezionati, per l’avvio del progetto I.T.I.A. “Integr@azione”. Nell’ambito del programma di interventi integrati promosso dalla Regione Campania, il progetto ha l’obiettivo di fornire assistenza, servizi di educativa domiciliare e scolastica, oltre che di formazione ed orientamento al lavoro e all’impresa rivolti alle famiglie e ai minori residenti nei comuni di Salerno e di Pellezzano in condizioni economiche e sociali di maggiore fragilità.

L'obiettivo

L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno intende - anche con questa iniziativa - mettere in campo azioni integrate di sostegno e di aiuto rivolti in particolare a famiglie e minori in condizione di fragilità.

Parla l'assessore alle Politiche Sociali, Nino Savastano