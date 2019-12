Smottamenti e disagi ad Acerno, vietato l'uso dell'acqua ai fini potabili

Disagi ad Acerno, dove le piogge e la tempesta di vento di venerdì hanno arrecato non pochi danni all'intero territorio. Già ieri, l'amministrazione provinciale ha effettuato numerosissimi interventi di viabilità, rimuovendo alberi e fango sulla SP 164 per evitare l'isolamento del comune.

L'avviso

Inoltre, a causa di problematiche alla rete idrica, per le forti piogge, è stata emessa ieri notte un'ordinanza che dispone, fino a un nuovo ordine, a scopo cautelativo, il divieto assoluto di utilizzo dell'acqua ai fini potabili. Sui social, intanto, il Comune ha diffuso la mappa del percorso alternativo per raggiungere Acerno (vedi immagine in basso ndr).

