Mistero ad Acerno, boscaiolo precipita in un dirupo e muore

Tragedia, ieri, ad Acerno, dove un boscaiolo del posto di 47 anni, Gaetano Savino, è morto dopo essere precipitato in un dirupo.

La dinamica

L’uomo si trovava in località Bardiglia e stava tagliando della legna quando qualcosa lo ha spinto verso il precipizio. Tra le ipotesi un attrezzo agricolo o un tronco potrebbero essersi caduti sul capo e lui avrebbe perso l’equilibrio. A ritrovare il cadavere sono stati i colleghi di lavoro che hanno allertato il 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. Sul posto sono giunti i carabinieri e il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno. La salma è stata sequestrata per svolgere gli accertamenti di rito. Avvolti dal dolore familiari e amici del 47enne.