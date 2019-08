Pistola nascosta sotto il cuscino in un camper, arrestato pregiudicato

I Carabinieri della Compagnia di Battipaglia agli ordini del maggiore Vitantonio Sisto hanno rinvenuto una pistola calibro 9 x 21, classificata come clandestina, ad Acerno. L'arma è stata sottratta ad un pregiudicato, classe 77, ad Acerno. Qui occupava la professione di fabbro. L’uomo, C.C. le sue iniziali, dormiva in un camper parcheggiato in una zona agricola del posto. La pistola era nascosta invece sotto un cuscino. Si tratta di una calibro 9 x 21 millimetri semi-automatica, ritenuta oggetto di furto in Italia a causa della matricola dell’arma abrasa. Classificata, dunque, come arma clandestina ma commercializzata in Italia.