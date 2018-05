Acli, al via la partecipazione per l'esperienza di lavoro e d’impegno con i disabili

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

E’ fissato a lunedì 11 giugno, per i giovani della provincia salernitana dai 18 ai 32 anni, il termine ultimo per candidarsi ad una esperienza concreta di utilità sociale, nella declinazione dei valori delle Acli.

Un progetto che nasce grazie alla sinergia tra il Centro Turistico Acli nazionale e la Cooperativa Sociale CTA “La Rosa Blu” che nella proposta, si concretizza nell’impegno di aiuto ai ragazzi disabili ed alle loro famiglie nel fra vivere loro una vacanza al mare…in amicizia, relax e divertimento.

Un impegno importate dall’alto valor sociale, che per i candidati, non solo beneficerà della totale sostenibilità economica, ma prevederà una diaria per il tempo di “lavoro” svolto.

L’esperienza, che si realizzerà in una struttura accessibile di Pinarella di Cervia (RA), attraverso un calendario di soggiorno balneare di 4 turni già definiti [02/16 luglio, 16/30 luglio - 30 luglio/13 agosto - 13/27 agosto] sarà preceduta da un fine settimana di formazione generale e specifica con esperti (22/23 giungo) per conoscere obiettivi e modalità di impegno.

E’ una grande ed importante occasione di crescita umana e professionale – dichiara il Presidente Gianluca Mastrovito – che favorisce l’apprendimento di competenze specifiche in contesti di non facile gestione ma capaci di favorire relazioni umane di grande qualità e non ultimo di svolgere un lavoro di gruppo stimolante e solidale. Al termine dell’esperienza, ad ottobre, un terzo momento di restituzione, di verifica e rilascio degli attestati.

Crediamo - conclude Mastrovito - possa essere un (bel) modo di condividere un’iniziativa importante (e concreta) per mettere insieme opportunità ed esperienze, che possono tradursi in competenze da affinare, riproporre e consolidare nel proprio territorio, per nuove iniziative di utilità sociale.

Gli interessati, potranno richiedere informazioni scrivendo a salerno@acli.it e successivamente inoltrare i curricula a mariavittoria.gidari@acli.