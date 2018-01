Acli, la domanda per il Servizio Civile sui bandi AgriSociale e Neet

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Alle Acli il 2018 parte all’insegna dei giovani. Entro il 05 febbraio la domanda per il Servizio Civile sui bandi AgriSociale e Neet A Salerno, due azioni per promuovere l’educazione su temi alimentari ed ambientali e l’assistenza all’inserimento lavorativo dei giovani nell’agricoltura!

Anche le Acli di Salerno, saranno sede di attuazione delle azioni progettuali a valere sui due bandi per la selezione di giovani da impiegare in progetti di servizio civile nazionale, nell’ambito delle finalità individuate dal Ministero delle Politiche agricole e dal Ministero del Lavoro.

Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, infatti, lo scorso 27 dicembre ha pubblicato i nuovi bandi, che fissano alle ore 14 del 05 febbraio la data ultima per la presentazione delle domande da parte dei candidati, iscritti al programma Garanzia Giovani.

Sono 53 i volontari assegnati alle Acli che prossimamente prenderanno Servizio nelle sedi dell’Associazione in tutta Italia. In Campania, dichiara il Presidente delle ACLI di Salerno - Gianluca Mastrovito, saranno 06 i giovani interessati e di questi 3 assegnati alla sede provinciale di Salerno, a valere sui Progetti InformaOrienta Agricoltura e PiùGusto.

I progetti sui quali i giovani volontari saranno impegnati, avranno come abito operativo la promozione culturale ed educativa su temi alimentari, ambientali e della biodiversità sino all’assistenza ed orientamento, teso a favorire l’inserimento lavorativo dei giovani nell’agricoltura.

Difatti, continua Mastrovito – uno dei bandi in attuazione del PON - Iniziativa occupazione giovani, è dedicato proprio ai Neet, - cioè giovani non occupati e non inseriti in percorsi di istruzione e formazione - inserendosi nelle strategie di contrasto alla disoccupazione giovanile tracciate a livello europeo, a cui l’Italia partecipa attivamente anche grazie all’impegno e al lavoro svolto dall’Anpal.

I giovani volontari, che a seguito di selezione, avvieranno il loro impegno presumibilmente tra aprile e maggio, si affiancheranno alle risorse già in Servizio in sede provinciale, impegnati dallo scorso novembre sui temi del turismo sociale, della famiglia e della cittadinanza attiva.

Il Servizio Civile - conclude Mastrovito - costituisce una straordinaria occasione di partecipazione dei giovani alla cittadinanza attiva e di crescita individuale e comunitaria.

I candidati per informazioni, possono rivolgersi alla sede Acli provinciale Salerno (salerno@acli.it - www.aclisalerno.it) oppure collegandosi al sito www.acliserviziocivile.org