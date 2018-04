Rubinetti a secco per cinque ore nel centro storico, mercoledì 18 aprile

Mercoledì 18 aprile, dalle ore 11 alle 16, mancherà l'acqua nel centro storico di Salerno. Rubinetti a secco in via Romualdo II Guarna, via Fratelli Linguiti Largo Plebiscito. Lo comunica Salerno Sistemi, che eseguirà interventi di manutenzione straordinaria in Via Romualdo II Guarna.