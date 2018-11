Quattro giorni di sospensione idrica a Salerno: tutte le strade coinvolte

Da martedì 6 a venerdì 9 novembre sono in programma diverse sospensioni idriche nella città di Salerno. Per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Picenza, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica martedì 6 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, in Via Picenza da Piazza Monsignor Grasso ad attraversamento FF.SS, Piazza Monsignor Grasso, Via Fiume dal civico n° 2 al civico n° 22, Via Saginara. Martedì 6 novembre, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, mancherà l'acqua in Corso Vittorio Emanuele da incrocio con Via Velia ad incrocio con Via Dei Principati, Traversa Bove, Via Fieravecchia.

Ancora disagi

Mercoledì 7 novembre, dalle ore 11.00 alle ore 15.00: Via Salvatore Calenda (solo civici nn.45-105/A-105/B-105/C-105/D-105/E), via La Mennolella, Via Giovanni XXIII, Via De Fugaldo, Via Seripando, (civici di numerazione dispari superiori al n.27, e civici di numerazione pari superiori al n.14). Giovedì 8 novembre, dalle ore 11.00 alle ore 15.00, rubinetti a secco in Via Zara, Via Luigi Cacciatore, Via Giacinto Carucci, Via Andrea Torre, Via Vincenzo Pastore civici di numerazione pari. Venerdì 9 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 14.00, a secco Via Gennaro Ferrara, Via Generale Fulgenzio D’Allora.