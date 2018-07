Sala Consilina, gavettoni contro un anziano: individuati i responsabili

Pare siano stati individuati i bulli che qualche sera fa, a Sala Consilina, hanno preso di mira un anziano rovesciandogli dell’acqua addosso, mentre camminava a piedi.

Gli accertamenti

Tre i giovani: due che hanno materialmente svuotato secchiate d’acqua sulla testa del malcapitato (che non ha ancora sporto denuncia ndr), e un altro che riprendeva la scena. Grazie alle indagini dei Carabinieri della Stazione di Sala Consilina, dunque, i giovani protagonisti della vicenda non la passeranno liscia, come scrive Italia2tv.it