Manutenzione straordinaria: manca l'acqua a Sarno per dodici ore

GORI comunica che per lavori programmati è necessario sospendere l'erogazione idrica da giovedì 27 giugno, ore 18, fino a venerdì 28 giugno ore 6, nel Comune di Sarno.

Le zone coinvolte

Via Bracigliano, Rione Europa, Via San Vito, Via Pioppazze, Via Fiorentini, Via Quattrofuni, Via Vecchia Lavorate, Via San Martino, Via Bersaglio, Via S. Eramo, Via Voscone, Via cappella Vecchia, Via Gaetano Nunziante, Via Umberto I, Via Paolo Falciani, Vico Cantarone ed in tutte le traverse della zona.