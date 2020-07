Si rompe la rete idrica: manca l'acqua a Salerno, tanti disagi

La Salerno Sistemi Spa in una nota comunica che, a causa della rottura delle rete idrica principale di via Porto altezza civico n° 98, al fine di eseguire intervento di riparazione urgente ed indifferibile, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica ad horas.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Strade e traverse coinvolte

Via Porto, Via Ligea, Via Vecchio Molo, Traversa Marcina. La società informa la cittadinanza che prevede, salvo imprevisti, di ripristinare il regolare servizio idrico entro le ore 19 di oggi, lunedì 20 luglio.