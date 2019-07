Emergenza idrica: rubinetti a secco a Salerno per cinque ore

Per eseguire intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica in via Sant’Elia in località Puzzo di Cappelle, Salerno Sistemi comunica alcune interruzioni.

I disagi

E' necessario sospendere l’erogazione idrica mercoledì 31 luglio dalle ore 11 alle 15.30 alle seguenti strade e traverse limitrofe: via Sant’EliaPuzzo di Cappelle.