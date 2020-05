Mare inquinato, a Torrione mare non balneabile

Resta valido fino a fine luglio, il divieto di balneazione reso noto dall'Arpac, per un tratto di litorale cittadino. Dalla Foce dell’Irno, e in particolare del tratto che va dallo sbocco del fiume a mare, fino alla piscina comunale di Torrione, scarsa, infatti, risulta la qualità delle acque analizzate. Per ulteriori informazioni: Portale.arpacampania.it

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.