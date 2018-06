Albanella, le rassicurazioni del sindaco: "Dalle analisi l'acqua ora risulta potabile"

L'acqua è potabile e può essere bevuta, ad Albanella: ad assicurarlo, il sindaco Renato Josca. Rientra, dunque, ritira l'ordinanza relativa al divieto di consumare l’acqua.

Le analisi

Dal laboratorio di analisi di Salerno, infatti, risulta escherichia coli e coliformi totali ed altri batteri zero. Il provvedimento, intanto, era stato preso in via cautelativa, dopo un campionamento effettuato in piazza Marconi. Ora l'acqua potrà essere nuovamente consumata.