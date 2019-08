Acqua rossa nel rigagnolo a Santa Teresa, i risultati delle analisi commissionate da Lambiase

Potrebbero essere scarichi illegali a causare il colore rosso dell'acqua, nel canale della spiaggia di Santa Teresa. Nel liquido, metalli pesanti come il ferro, ma anche di cloro attivo. Questi i risultati delle analisi commissionate ad un laboratorio privato, certificato, dal consigliere comunale Giampaolo Lambiase. Dunque, l’acqua del rigagnolo non è inquinata dalle fognature: la colorazione rossa potrebbe essere colorata da scarti di lavorazione che poi finiscono nel rigagnolo che sfocia a Santa Teresa.

"C'è sicurezza per quanto riguarda i coli batteri, ma permane il superamento dei limiti di legge per quanto riguarda la tossicità e la presenza di metalli: il Comune deve attivarsi per individuare le cause di quest'inquinamento ed eliminarlo".