Manutenzione urgente, manca l'acqua a Salerno: la mappa dei disagi

Mancherà l'acqua a Salerno per due giorni. Urgono interventi di manutenzione e Salerno Sistemi comunica l'interruzione idrica.

Le strade coinvolte

Giovedì 21 novembre dalle ore 12.30 alle ore 16 per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Guido Martuscelli altezza civico n°32, acqua assente alla seguente strada e traverse limitrofe: via Guido Martuscelli dal civico n° 2 al civico n° 28. Giovedì 21 novembre dalle ore 13.30 alle ore 16.30, per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Roberto Mazzetti angolo Viale Spagnuolo, alle seguenti strade e traverse limitrofe: via Giuseppe Bottiglieri civico n° 4 – 5 – 6, viale Spagnolo. Venerdì 22 novembre dalle ore 14 alle ore 18, manutenzione straordinaria in via Santi Martiri Salernitani incrocio con via Zara e rubinetti a secco nelle seguenti strade e traverse limitrofe: via Zara, via Nizza civici da 78 ad 86 (numerazione pari), via Rosario Macchiaroli, via Cacciatore (tratto compreso tra via Carucci e via Zara), via Andrea Torre, via Giovan Battista Mazzara, via Matteo Mazziotti.