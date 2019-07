Acqua sporca sulla spiaggia di Santa Teresa: Lambiase chiama gli analisti

Il consigliere comunale di opposizione Gianpaolo Lambiase ha incaricato un laboratorio di analisi certificato per esaminare le acque della spiaggia di Santa Teresa a Salerno.

Le analisi

All’esponente di “Salerno di tutti”, infatti, sono giunte innumerevoli segnalazioni in quanto “periodicamente sulla spiaggia di Santa Teresa si presentano fenomeni di sversamento di liquidi colorati e maleodoranti”. E per questo domani, alle 9:30, gli esperti effettueremo dei prelievi dalle acque di scarico del canale adiacente il Fusandola per le analisi di laboratorio.