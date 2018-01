Ad Altavilla Silentina torna hocus focus: l’arte come riscoperta delle tradizioni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Grande attesa per “Hocus Focus” evento culturale e folcloristico che si terrà sabato 20 gennaio nel caratteristico borgo di Altavilla Silentina. La kermesse organizzata dall’Associazione “U FUOC R’S.ANTUON” in collaborazione con diverse associazioni locali prevede una serie di attività volte a coniugare le arti performative alle antiche tradizioni, per scoprire e riscoprire antichi rituali e pratiche collegate alla storia e alle leggende posto. Si accendono i fuochi in Piazza Umberto I, una pratica tramandata per secoli da una generazione all’altra sulla scia degli antichi rituali pagani e religiosi. Il fuoco acceso in onore di Sant’Antonio Abate, santo fortemente legato alla cultura popolare altavillese accoglie i visitatori proprio nella giornata di apertura del periodo di Carnevale. “Hocus Focus” reinterpreta la tradizione dell’accensione dei fuochi in chiave artistica, coinvolgendo il pubblico in un mélange di musica, spettacoli, laboratori, gastronomia e tipicità del territorio. L’esibizione carnevalesca della Murga Los Espantapajaros apre i festeggiamenti che proseguono con un divertentissimo laboratorio artistico tenuto dall’associazione culturale Argonauta in cui grandi e piccini potranno liberare la propria creatività dando vita a una maschera di Carnevale come reinterpretazione della tradizione. A seguire le diverse e coinvolgenti esibizioni di artisti del fuoco, trampolieri, giocolieri, artisti di strada. Alle 19:30 la spettacolare accensione del fuoco in piazza, momento di aggregazione e partecipazione intorno ad un simbolo di commemorazione e di rinascita. La serata è incentrata poi sulla buona musica, attraverso i suoni gitani e folk di Fede'n' Marlen e del coinvolgente sound di Tartaglia Aneuro. Novità per eccellenza, in questa seconda edizione di “Hocus Focus”, sarà la lotteria esperenziale, iniziativa ideata dal locale Forum dei Giovani, in collaborazione con dovevado.org, progetto dell’Associazione Argonauta, che da diverso tempo propone una nuova formula di viaggio esperienziale, al fine di promuovere la cultura dei luoghi, i territori, le loro bellezze e peculiarità. In palio premi d’eccezione tra i quali l’abbonamento annuale al Parco Archeologico di Paestum, il biglietto di ingresso alle Grotte di Castelcivita e di Pertosa, all’Oasi WWF di Persano, giro in zattera per vivere il Bussento a Caselle in Pittari, accanto a sport più estremi quali il torrentismo tra le Gole del Fiume Calore di Felitto, il volo in parapendio a Paestum, Cilento in Volo a Trentinara e tante altre soluzioni proposte per evidenziare quanto di bello hanno da offrire i nostri territori. A sottolineare questo aspetto un video di promozione girato tra il Parco Naturale "La Foresta" e le vie del centro storico di Altavilla, diretto da Piero Oronzo, giovane videomaker del salernitano. Accanto all’arte, ai laboratori e alla buona musica, non poteva certo mancare l’aspetto culinario intessuto nell’evento, attraverso l’offerta di piatti tradizionali e prodotti tipici di qualità forniti dalle aziende locali. Programma: 20 Gennaio 2018 – Piazza Umberto I – Altavilla Silentina Hocus Focus: Musica , Spettacoli & Gastronomia. • Ore 16:30: lo spettacolo ha inizio con le note e i colori della Murga Los Espantapajaros nelle vie del Paese • Ore 17:30 in collaborazione con l’ Associazione “Argonauta” , un laboratorio artistico a disposizione di grandi e soprattutto piccini, in cui sarà possibile costruire la propria personalizzata maschera carnevalesca • Ore 18: 30 performances di artisti del fuoco, trampolieri , giocolieri e tanto altro, per approdare in un’atmosfera magica • Ore 19:30 : SPETTACOLARE ACCENSIONE DEL FUOCO • Ore 21:00 : Fede’n’ Marlen in concerto • Ore 22:30 : Tartaglia Aneuro in concerto Predisposto per l’evento il servizio navetta Percorso Navetta PARTENZA : • Fisciano h 16:30 – Ingresso Università • Battipaglia h 17:10 – Bar Catino • Eboli h 17:40 – Fermata Bus Lidl • Altavilla Silentina h 18:00 RITORNO : • Altavilla Silentina h 01:30 • Eboli h 02:00 – Fermata Bus Lidl • Battipaglia h 02:30 – Bar Catino • Fisciano h 03:00 – Ingresso Università Per info : 389 06 63 955 (Oreste) 392 78 59 961 ( Antonio)