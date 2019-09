Ad amalfi “la cena sciantosa” promossa dall' Nh collection Grand hotel convento di Amalfi e dallo chef Natale Giunta

Mercoledì 25 settembre, NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi e Chef Natale Giunta presentano “La Cena Sciantosa”, quinto appuntamento del calendario enogastronomico Amalfi Food Lab.



“La Cena Sciantosa” sarà una serata dedicata alla “Santarosa Pastry Cup” - il concorso gastronomico dedicato al mondo della pasticceria e dei barman di tutta Italia e che celebra uno dei più famosi dolci campani, la sfogliatella - in programma ad Amalfi il 26 settembre e che vede nella “sfogliatella sciantosa” il tema ispiratore dell’edizione 2019.



L’evento sarà aperto al pubblico e trasformerà la terrazza panoramica e la sala interna del Ristorante Dei Cappuccini – all’ultimo piano dell’NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi – in un ammaliante e sofisticato Cafè Chantant della Belle Époque, offrendo agli ospiti un’atmosfera d’altri tempi e una cena dal richiamo internazionale firmata dal Resident Chef Claudio Lanuto e Chef Natale Giunta. Il menu a 4 mani riprenderà alcuni piatti della tradizione culinaria francese con note fresche e mediterranee, tipiche dell’estroso tratto distintivo dei due chef. Non mancheranno proposte caratteristiche della cucina di Natale Giunta e del suo stile culinario che regalano al palato sapori sempre caldi ed avvolgenti. I piatti della “Cena Sciantosa” saranno una proiezione visiva e di gusto dell’atmosfera intrigante dei Cafè Chantant, seppur sempre legati al territorio e alla tradizione campana e siciliana.



A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera dell’evento, il duo di artisti Stefano Armani & Romina Novis con un intrattenimento a tema e intervalli musicali che catapulteranno gli ospiti nell’epoca audace ed esuberante della Belle Époque.



La “Cena Sciantosa” rientra nel palinsesto Amalfi Food Lab, la rassegna di eventi aperti al pubblico che NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi e Chef Natale Giunta organizzano a cadenza mensile, una serie di appuntamenti enogastronomici legati alla cultura, all’arte e alla sperimentazione in cucina.







Evento su prenotazione – Info & Contatti:

NH Collection Grand Hotel Convento Di Amalfi

Via Annunziatella, 46 | 84011 Amalfi ( Sa ) | ITALY

T. + 089 8736 711

nhcollectionghconventodiamalfi@nh-hotels.com

Per maggiori informazioni: www.nh-hotels.it.