Trentenne con problemi psichici espulso perchè nudo in strada: riesaminato il fascicolo, Adam torna a Salerno

Adam torna a casa. Si conclude con un lieto fine, infatti, la vicenda del nigeriano con problemi psichici che, sorpreso a lavarsi nudo in strada, in via Clark, era stato condotto a Bari per l'avvio delle pratiche di rimpatrio. Inoffensivo e bisognoso di cure, il nigeriano è stato vittima di attacchi e offese sui social, persino da parte dell'ex Ministro Matteo Salvini che, ignaro (si presume ndr) del disagio mentale del giovane, aveva espresso soddisfazione per il provvedimento preso che, probabilmente, ne avrebbe decretato morte certa, date le sue precarie condizioni psichiche. Numerosi, tuttavia, sono stati i messaggi di solidarietà da parte di diverse associazioni del territorio, per il nigeriano, con il corpo cosparso di cicatrici causate dalle torture subite in Libia.

Il lieto fine

Ad attivarsi per vie legali, in particolare, l'associazione Venite Libenter capitanata da Rossano Braca che, grazie a uno straordinario e certosino lavoro dell'avvocato salernitano Rossella Riccio, in collaborazione con la collega barese Serena Zicari, nonchè alle testimonianze di tanti volontari, riporterà il giovane a Salerno. "Il giudice ha riesaminato il fascicolo di Adam (all'anagrafe Festus) al Centro Permanenza per Rimpatrio di Bari e ne ha stabilito la liberazione, riconoscendo il suo stato di disagio psichico- ha detto Braca- Andremo a prenderlo noi, accompagnati da qualcuno con cui negli ultimi tempi aveva più familiarità e attiveremo tutti i canali socio sanitari e legali per garantirigli la giusta assistenza", ha concluso.