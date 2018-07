Agro, va ad una festa di addio al celibato: incontra sua moglie con l'amante

Un episodio imbarazzante che sta destando curiosità e pettegolezzi sui social, quello di un uomo che è andato a festeggiare l’addio al celibato di un amico in un club privè dell’agro-nocerino sarnese e che, di fronte seduta sui divani, ha trovato sua moglie, quasi ex perchè in via di separazione, in compagnia del suo nuovo compagno.

L’uomo avrebbe iniziato ad inverire contro la donna, apostrofandola in vari modi, come riporta Salernonotizie. E' stato necessario l'intervento dei buttafuori e degli amici di lui per placare gli animi.Rissa sfiorata.