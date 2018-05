Adozioni e affidi: protocollo tra Asl, Piano di Zona e Tribunale per i Minorenni

Verrà sottoscritto domani 31 maggio alle ore 11, presso la sala conferenze dell’Asl in via Nizza il Protocollo Operativo Servizio Affidi e Adozioni Territoriale (S.A.A.T.), finalizzato allasemplificazione e al miglioramento delle procedure e dei percorsi per affidi e adozioni. Presenti il Direttore Generale Antonio Giordano, il Presidente del Tribunale dei Minori di Salerno, Pasquale Andria, il Presidente del Tribunale dei Minori di Potenza Valeria Montaruli, i Sindaci dei comuni capofila degli ambiti sociali della Provincia.

L'obiettivo

La finalità sostenuta e condivisa da tutti gli attori istituzionali coinvolti nell’iniziativa è quella di uniformare e migliorare, anche in termini di semplificazione e sburocratizzazione, i percorsi e le procedure per le adozioni e gli affidi dei minori.