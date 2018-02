Aeroporto di Salerno, Delrio rilancia: "Sì all'integrazione con Capodichino, i soldi ci sono"

Il ministro delle infrastrutture Graziano Delrio rilancia l’azione dell’aeroporto Salerno-Pontecagnano favorendo la sinergia con quello di Napoli.

L'annuncio

A margine di un incontro presso il porto del capoluogo di regione, l’esponente del Governo Gentiloni spiega: “Sull’aeroporto di Pontecagnano e la sua integrazione con Capodichino stiamo andando avanti, i soldi già ci sono. Sono felice che sia passata la filosofia che il segreto per far funzionare le cose non è la competizione ma la cooperazione”. Poi ha rivelato: “Sono in contatto continuo con il governatore De Luca. Abbiamo promosso reti aeroportuali regionali in tutta Italia perché dalle reti aeroportuali arrivano più benefici per il territorio. Aspettiamo che il Mef dia risposte definitive”.