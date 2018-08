Aeroporto: a rischio i 40 milioni per l'allungamento della pista

Sono a rischio i 40 milioni di euro destinati all'allungamento della pista dell'aeroporto di Salerno - Costa d'Amalfi dal decreto Sblocca Italia. Come rivelato dal quotidiano La Città, infatti, senza concessione si materializzerebbe sempre di più il rischio di perdere questi soldi necessari al rilancio dell'infrastruttura.

Le tempistiche

Entro il 31 dicembre i lavori devono essere cantierati pena la revoca del finanziamento. Proprio per questo la Regione sarebbe in pressing sul Governo che, però, pare sordo alle richieste. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avrebbe dato il nulla osta ma dal Ministero dell'Economia, al momento, tutto tace. Senza concessione non si potrà indire la gara d'appalto e, quindi, neanche cantierare l'opera.