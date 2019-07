Aeroporto: Inverso, membro della giunta Parco, replica a De Luca

"Ho letto la risposta del Governatore della Campania Vincenzo De Luca alla nostra proposta relativa al nome da dare all'aeroporto e credo che questa volta sbagli". Attraverso un post pubblicato sulla propria pagina facebook, Vincenzo Inverso, membro della Giunta del Parco Nazionale del Cilento, replica al presidente della Regione Campania.

Le motivazioni

"Al di là delle battute del Governatore che stimo e voglio bene - dice Inverso - se vogliamo essere intellettualmente onesti l’aeroporto avrebbe dovuto chiamarsi “Aeroporto di Salerno” punto e basta! Dal momento che cediamo al “Costa D’Amalfi”, non capisco perché “Cilento” non possa essere inserito nella denominazione scelta. Il Cilento rappresenta il 47% del territorio provinciale: 80 Comuni per circa 300mila abitanti, l’area protetta più grande d’Italia, la prima al mondo per riconoscimenti UNESCO, tendenzialmente quella turisticamente più in crescita. Credo che non aggiungere il nome “Cilento” sarebbe un grave torto e un errore insieme. Aggiungerlo, invece, non dispiacerebbe a nessuno e soprattutto sarebbe un grande riconoscimento politico, sociale e culturale ad un territorio straordinario unico al mondo".