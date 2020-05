Aeroporto Costa d'Amalfi: riprendono i lavori della viabilità

In questi giorni stanno ripartendo i lavori di messa in sicurezza sulle strade provinciali. Erano stati interrotti a causa dell’emergenza sanitaria epidemiologica. Nella fase 2, seguita al lockdown, nel rispetto della normativa nazionale e reginale, sono stati riaperti i primi cantieri già avviati dalla Provincia di Salerno negli scorsi mesi, precedenti allo stato di emergenza.

L'aeroporto

“Abbiamo ripreso – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – i lavori della viabilità a servizio dell'aeroporto "Costa d'Amalfi". Nei giorni scorsi è stato ultimato l'intervento di sistemazione del confine stradale e di risagoma della nuova carreggiata ampliata della S.P. 275 di collegamento tra la S.P.417 Aversana e lo scalo aeroportuale, mentre sono in corso i lavori di allargamento di via Lago Carezza e di sistemazione delle intersezioni a rotatoria. Si tratta dell’intervento di collegamento Tangenziale di Salerno - Aeroporto Costa d’Amalfi - Capaccio, 1 lotto, finanziato da Fondi regionali, per cui ringrazio la Regione Campania, e in particolare il Presidente Vincenzo De Luca, per i finanziamenti regionali che ci consentono di mettere in sicurezza tutta la nostra rete viaria. Altri cantieri sono stati riaperti e i lavori in alcuni casi già conclusi, con il coordinamento del settore Viabilità e Trasporti, supportato dal Consigliere provinciale con delega alla Viabilità, Antonio Rescigno. La Provincia di Salerno riparte a gran ritmo, la priorità è sugli interventi di somma urgenza mettendo in sicurezza i tratti di strada già interessati da lavori in corso e poi interrotti. Quindi continueremo con tutti gli altri interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete viaria provinciale”.

