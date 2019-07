Aeroporto e voli privati spostati a Pontecagnano, De Luca: "Obiettivo storico"

"Obiettivo storico". Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania definisce il sistema aeroportuale regionale.

Il progetto

"Avrà alla guida l'aeroporto di Capodichino, che è gestito in maniera eccellente - dice il governatore - ma che ha evidenti problemi di espansione perché è un aeroporto in area urbana e non si può andare oltre. Mettere insieme l'aeroporto di Napoli Capodichino e quello di Salerno Costa d'Amalfi - che non è ancora decollato perché bisogna rifare la pista - significa fare una doppia operazione: dare respiro a Capodichino e creare un sistema regionale che ci consenta di accogliere altri cinque-sei milioni di viaggiatori in Campania. Questo significa dare respiro a tutta l'economia della Campania. Da inizio gennaio saranno spostati su Salerno 4.500 voli privati che oggi vanno ad ingolfare Capodichino, poi partiranno i lavori per allungare la pista e così avremo un sistema aeroportuale regionale molto importante".