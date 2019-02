Aeroporto, alcuni cittadini pronti alla protesta contro l'ampliamento dello scalo

I cittadini di Pontecagnano Faiano inclusi negli espropri per permettere l'ampliamento dell'Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi si dichiarano pronti a presidiare e protestare contro la misura.

Le motivazioni

"Dopo aver chiesto al sindaco Giuseppe Lanzara e all'Amministrazione tutta un confronto negato, dopo essersi visti calpestati da forze politiche estranee al Comune stesso, siamo pronti a presidiare, occupare e protestare con occupazione del suolo, scioperi della fame, sit in a oltranza per fermare quello che ritengono il più grave scempio ecologico, economico e storico della Piana del Sele - hanno dichiarato alcuni cittadini - Le conseguenze sulla salute umana e sulle ripercussioni in fatto di malattie legate al forte impattto inquinante, ampiamente relazionato e documentato presso i Tar della Campania e sotto supervisione del Ministero della Salute, sono state volutamente taciute da tutti gli organi Istituzionali interpellati. Chiediamo l'intervento dell'UE e dei limiti stabiliti da Bruxelles e dall'Onu definendo questa opera devastante come reato contro la salute pubblica".