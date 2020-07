Aeroporto di Salerno, l'appello della Cgil: "I lavori vengano sbloccati"

Un nuovo appello per la riapertura definitiva dell’aeroporto “Costa d’Amalfi” di Salerno arriva dai sindacalisti Amedeo D’Alessio (Filt Cgil Campania) e Gerardo Arpino (Filt Cgil Salerno). L’occasione è la discussione sul cosiddetto Decreto Semplificazione e sulle opere pubbliche da sbloccare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'appello al ministro

Il messaggio è rivolto, in particolare al Ministro dei Trasporti Paola De Micheli affinchè “tra queste opere si possa far rientrare anche l'Aeroporto di Salerno- Costa di Amalfi dando così vita ad uno degli investimenti infrastrutturali più imponenti e strategici degli ultimi 30 anni per lo sviluppo dell'economia del nostro territorio”. I sindacalisti ricordano che si tratta di un “investimento con il quale si metteranno in moto, complessivamente, circa 400 milioni di euro tra finanziamenti pubblici e privati”. “Lo sblocco di questa infrastruttura è assolutamente fondamentale per il futuro di Salerno e della Regione Campania. I recenti dati sul lavoro diffusi dall'Istat destano molta preoccupazione, soprattutto nel Mezzogiorno. Anche per questo e' necessario portare compimento gli investimenti su infrastrutture strategiche come l'Aeroporto di Salerno - Costa d'Amalfi, un'opera che sarà in grado di creare muova occupazione e nuova ricchezza per il territorio” concludono dal sindacato.