Aeroporto, De Luca in pressing sui parlamentari: "Facciamo presto"

Conclusi tutti i passaggi tecnico-burocratici, presentato il piano industriale per la fusione di Capodichino con il Costa d'Amalfi, il presidente della Regione auspica adesso "una chiusura in tempi rapidi, entro l'anno". Bando regionale per finanziare la manutenzione delle strade